Черномирдін заперечує, що Авакову і Ульянченко заборонено в'їзд до Росії

Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН спростував інформацію про те, що двом українським губернаторам – харківському Арсену АВАКОВУ і київському Вірі УЛЬЯНЧЕНКО – заборонено в`їзд до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, свій коментар з приводу інформації, що з`явилася в пресі, про те, що А.АВАКОВ нібито оголошений персоною нон-грата в Росії, В.ЧЕРНОМИРДІН дав журналістам сьогодні під час перебування в Харкові, де він брав участь у відкритті Великого Слобожанського ярмарку.

«Це неправда. Я одразу можу сказати: я не знаю, хто такі чутки розпускає, і чому, по суті, туди потрапили АВАКОВ і УЛЬЯНЧЕНКО – два губернатори, і ті й інші не мають ніякого відношення до цього», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Хоча, зазначив посол, «є особи, так вже сталося, які небажані», підкресливши при цьому, що Росія завжди заявляла офіційно про бажання «відмовитися від цих списків». «Це непродуктивно, нічого доброго в цьому немає. Але чомусь українська сторона не йде на це. І коли останній раз були оголошені нев`їзними сюди кілька наших депутатів, і при тому один віце-спікер, який взагалі не працює в Україні, я вже ніяк не чекав», - зауважив В.ЧЕРНОМИРДІН.

«Ми одразу сказали, - додав він, - коли така ситуація, буде вжито заходів і російською стороною. Так не буває. Мене, щоправда звинуватили, що ЧЕРНОМИРДІН нібито пропонує око за око, зуб за зуб. Та ні, треба зупинитися тут, я це не підтримую. Так це й неправильно. Хворі є і у вас, і у нас. Коли запитують, у кого більше, я кажу, що у нас. Тому що нас більше. Тому ображатися на них не варто. Це безглуздя».