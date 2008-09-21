Тимошенко про заяву Ющенка: це божевілля вже

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає неадекватною реакцію Президента України Віктора ЮЩЕНКА на ситуацію щодо розвалу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявила сьогодні журналістам, коментуючи заяву В.ЮЩЕНКА про її зраду.

«Це божевілля вже, тому коментувати це навіть якось незручно. Я думаю, що тут підсумок простий – повна неадекватність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр також спростувала заяву В.ЮЩЕНКА про те, що нібито БЮТ не передавав НУ-НС пропозиції щодо відновлення демократичної коаліції.

«По-перше, я пам’ятаю, що майже 50 прес-конференцій провела і сказала про те, що ми в демократичній коаліції, і що Президент і його команда зобов’язані повернутися назад, так як ми там залишаємося без всіляких вимог та ультиматумів», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила на тому, що підтримує ініціативу щодо формування коаліції у складі БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина.

«Якщо потрібно ще раз це повторити, я ще раз це повторюю. Але мені здається, що людина, яка сьогодні є Президентом країни, просто шукає причини, чому не повертатися до демократичної коаліції, а не працює на країну», - пояснила вона.

Глава уряду також вважає, що Президент своєю політикою руйнує країну та чітку європейську стратегію.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня депутати БЮТ разом з депутатами з Партії регіонів і КПУ прийняли законопроекти, які, зокрема, обмежують владу Президента, і не проголосували за резолюцію НУ-НС щодо Грузії.

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою та ухвалили рішення про вихід з коаліції.

16 вересня у ВР було офіційно оголошено про припинення існування демократичної коаліції.

Учора, 20 вересня, в перерві засідання Політради «Народного Союзу Наша Україна» В.ЮЩЕНКО сказав, що «Наша Україна» не отримувала від БЮТ жодної пропозиції щодо створення нового складу коаліції. В.ЮЩЕНКО також наголосив, що сьогодні українському народу потрібно чітко пояснити, що дорога, якою веде прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, є зрадою української демократії. Глава держави зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО буде постійно запевняти український народ про важливість збереження демократичної коаліції, але бажання прем’єр-міністра полягає у формуванні двох коаліцій. Одна коаліція, наголосив В.ЮЩЕНКО, «для народу» - між БЮТ та НУ-НС. «А друга коаліція, яку БЮТ буде робити і успішно робить – де все розписано, все готово, навіть на момент нашої розмови з вами – це коаліція БЮТ і Партії регіонів», - сказав В.ЮЩЕНКО.