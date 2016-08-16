Transparency International вимагає від України негайної атестації системи е-декларування

Про це йдеться у заяві глобальної організації по боротьбі з корупцією Transparency International (TI), пише Європейська правда.

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"Transparency International стурбована тим, що Україна представила нову систему електронного декларування в рамках боротьби з корупцією, але без необхідної сертифікації безпеки, що означає, що формально вона не може бути використана для переслідування державних службовців, які надають хибні відомості про свої активи", - йдеться у заяві.

"Президент Порошенко пообіцяв, що система електронного декларування буде введена з 15 серпня – але без сертифіката безпеки це просто показуха, яка не допоможе у боротьбі з корупцією. Це буде розглядатися як символічний крок, що спустить корупцію з гачка" - завив голова ТІ Хосе Угас.

У Transparency International нагадали , що відсутність вчасного запуску системи електронного декларування також буде впливати на перспективи України в отриманні безвізового режиму з Європейським Союзом, траншу МВФ і допомоги ЄС та Світового банку.

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В організації наголосили, що система електронних декларацій без сертифікату безпеки є дуже вразливою, і це "має бути виправлено негайно".

"Президент Порошенко повинен продемонструвати, що він серйозно ставиться до проблеми незаконного збагачення державних посадових осіб, наполягаючи на негайній сертифікації системи електронного декларування. Це може здаватися незначною формальністю, але для українців, які втомилися від корупції, що калічить їх країну, це важливий крок до повернення довіри" - заявив Угас.