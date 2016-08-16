Назарбаєв заявив Путіну про бажання України знайти компроміс по Донбасу
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив президенту РФ Володимиру Путіну про бажання президента України Петра Порошенка знайти компроміс по Донбасу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Назарбаєв сказав сьогодні на зустрічі з Путіним у Сочі.
Назарбаєв заявив, що Путін займається «дуже щільно» Україною і Нагірним Карабахом.
Читайте такожНазарбаєв закликав до компромісу й зняття напруженості між Україною і Росією
"Нещодавно Порошенко мені дзвонив (і говорив), що прийняти статус Донбасу не дозволяє (відсутність) у нього більшості в Раді. Треба вирішувати щодо інших питань. Тобто теж, я думаю, (він) схильний знаходити компроміси, але чомусь не знаходяться", - сказав Назарбаєв.
При цьому Назарбаєв сказав, що в Європі неоднозначно ставляться до санкцій, і є різні позиції, хоча ці обмеження "допомагають включити власні резерви російської економіки".
Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.