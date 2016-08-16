Назарбаєв заявив Путіну про бажання України знайти компроміс по Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Назарбаєв сказав сьогодні на зустрічі з Путіним у Сочі.

Назарбаєв заявив, що Путін займається «дуже щільно» Україною і Нагірним Карабахом.

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"Нещодавно Порошенко мені дзвонив (і говорив), що прийняти статус Донбасу не дозволяє (відсутність) у нього більшості в Раді. Треба вирішувати щодо інших питань. Тобто теж, я думаю, (він) схильний знаходити компроміси, але чомусь не знаходяться", - сказав Назарбаєв.

При цьому Назарбаєв сказав, що в Європі неоднозначно ставляться до санкцій, і є різні позиції, хоча ці обмеження "допомагають включити власні резерви російської економіки".

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.