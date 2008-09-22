Ющенко у США закличе світ визнати Голодомор 32-33 років геноцидом

Президент України Віктор Ющенко відбуде з робочим візитом до США для участі у 63-й сесії Генасамблеї ООН, під час якої розглядатимуть, зокрема, питання глобальної продовольчої кризи і демократизації інститутів ООН. На загальних дебатах глава держави викладе позицію України з актуальних глобальних проблем сучасності.

Як повідомила «Німецькій хвилі» прес-секретар президента Ірина Ванникова, в своєму виступі на загальних дебатах Асамблеї Ющенко має намір закликати світову спільноту визнати Голодомор в Україні 32-33 років геноцидом проти українців. Визнанню Голодомору геноцидом на рівні ООН опирається Росія, яка оголосила себе правонаступницею Радянського Союзу, пояснив голова Українського інституту національної пам’яті Ігор Юхновський. Він нагадав, що напередодні засідання Генеральної Асамблеї Москва визнала факт голоду на початку 30-х років минулого століття, але намагається подати його як загальнодержавну, а не суто українську трагедію. За словами академіка, Інститут національної пам’яті також має сотні тисяч свідчень жертв Голодомору та вже подав документи на підтвердження того, що голод був штучно і навмисно спровокований комуністичним режимом як засіб боротьби з «українізацією».