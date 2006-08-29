Державному прапору заборонять доторкатися дерев

Міністерство юстиції України пропонує встановити, що Державним прапором України є полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Про це йдеться у проекті Закону „Про Державний Прапор України”, який виставлено для обговорення на офіційному сайті Мін‘юсту (Державний Прапор України затверджено у 1996 році Конституцією України (ст.20, розділ І). Конституція визначає, що це є стяг iз двох рiвновеликих горизонтальних смуг синього i жовтого кольорiв – УНІАН).

Законопроектом, розробленим Мін‘юстом, також визначаються принципи державної політики у сфері використання й захисту Державного Прапора України. Ці принципи, як зазначається у законопроекті, полягають у вихованні поваги до Державного Прапору України і забезпечення обов`язкового та належного використання Державного Прапору України у випадках, передбачених законом.

У проекті, зокрема, двічі (ст. 4, пункт 1 та ст. 4, пункт 7) наголошується , що Державний Прапор, який встановлюється, має бути без пошкоджень, а також чистим. Полотнище встановленого Державного Прапору України не повинно доторкатися поверхні землі і води, підлоги, дерев чи інших предметів.

Законопроект також встановлює використання Державного Прапора України у випадках жалоби, постійне і тимчасове встановлення Державного Прапора України, розміщення Державного Прапора України у службових кабінетах та інших приміщеннях, використання зображення Державного Прапора України тощо.

*** Колір і пропорції Державного Прапору встановлено Конституцією України. Використання Державного Прапору України регламентується постановою Верховної Ради України від 28 січня 1992 року №2067-XII „Про Державний Прапор України".