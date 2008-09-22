Яценюк сумнівається, що ВР може працювати системно

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сумнівається у можливості парламенту системно працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні Погоджувальної ради.

«Одначе всім зрозуміло, що до того моменту, поки не буде вирішена або доля коаліції, або доля парламенту, про системну роботу навряд чи йтиметься», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він запропонував, щоб як і попереднього тижня, кожного дня зранку узгоджувати порядок денний роботи ВР на поточний день.

А.ЯЦЕНЮК попросив голів парламентських комітетів узгодити з керівниками фракцій питання розгляду законопроектів на пленарних засіданнях.

За його словами, ВР має розглядатися законопроекти, які відображають позицію не тільки фракцій, але й народних депутатів і голів комітетів.