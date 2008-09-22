Тимошенко має зустрітися з Путіним - ЗМІ

Наприкінці вересня в Москві запланована зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Про це повідомляє російське видання «Независимая газета» від 22 вересня.

«На кінець вересня в Москві заплановані переговори про торговельно-економічну співпрацю між Україною і Росією. Делегації на переговорах, як очікується, очолять прем`єр-міністри Володимир ПУТІН і Юлія ТИМОШЕНКО», - повідомляє видання.

Зазначається, що український уряд побоюється нових торгових воєн і провалу переговорів про умовно пільгові ціни на газ.

Як раніше повідомлялося, уряд РФ планував ввести обмеження на імпорт окремих видів українських товарів. Офіційно такі заходи пояснювалися необхідністю захисту російського ринку в умовах вступу України до СОТ.