Глава МЗС Польщі проведе консультації щодо України з європейськими колегами

Про це повідомляє «Польське радіо». Речник польського МЗС Рафал Собчак повідомив, що однією з головних тем буде ситуація в Україні. За його словами, ця тема є особливо важливою в рамках Вишеградської четвірки. Переговори стосуватимуться також питань безпеки в регіоні центрально-східної Європи.

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16 серпня прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло обговорювала ситуацію за східним кордоном Польщі з представниками міністерства національної оборони, міністерства закордонних справ, міністерства внутрішніх справ і адміністрації, а також спецслужб. Зокрема, піднімалась тема останніх подій в Криму, в яких Росія обвинувачує Україну.

«Влада Польщі незмінно підтримує політичне врегулювання російсько-українського конфлікту на основі реалізації сторонами мінських порозумінь. Ескалація напруження не служить досягненню порозуміння, яке є необхідним, щоб стабілізувати ситуацію», – заявив речник польського уряду Павел Бохенек.