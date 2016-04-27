Глава МЗС Польщі закликав США не ховатися у "мушлю" і адресувати чіткий сигнал Путіну

Про це він написав у своїй статті для видання Foreign Policy, інформує "Газета.Ru".

На думку Ващиковського, ситуація у сфері безпеки в Східній Європі різко погіршується через дії Росії, НАТО необхідно посилити практичні заходи щодо забезпечення безпеки своїх громадян. Під ними міністр передбачає значні капіталовкладення в інфраструктуру і розгортання військ на землі, підкріплене чіткими планами дій на випадок атаки.

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Ващиковський заявляє, що президент Росії Володимир Путін «прагне перекроїти європейський порядок, що склався після «холодної війни». Тому, на думку міністра, США повинні не «ховатися в раковину і проводити ізоляціоністську політику», а «адресувати чіткий сигнал путінській Росії».

Глава зовнішньополітичного відомства Польщі також зазначив, що вітає рішення США розгорнути в регіоні бригаду важкої бронетехніки. При цьому ці заходи націлені не на провокацію, а на зниження ризику конфлікту, як заявляє глава МЗС. Ващиковський також пише, що не виключає вибудовування дружніх відносин з Росією в майбутньому.

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Нагадаємо, раніше глава міноборони Польщі Антоні Мацеревич звинуватив Росію в підготовці агресії проти НАТО.