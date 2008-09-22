Луценко пошкодував бабцю без корови і пацана без мобілки

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про необхідність скасування норми закону, що передбачає непритягнення до кримінальної відповідальності людини, яка скоїла крадіжку майна на суму меншу, ніж мінімальна зарплата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Полтаві на розширеному засіданні колегії МВС за участі прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Вкрали у бабці корову – нема кримінальної справи, вкрали у дівчини велосипед – нема кримінальної справи, у пацана мобілку – нема кримінальної справи. У людей складається враження, що міліція навмисно не хоче порушувати їх. А причина в тому, що один депутат (колишній голова облспоживспілки) вирішив, що крадіжка на суму, меншу, ніж мінімальна зарплата, не є злочином», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, відповідний законопроект, розроблений МВС, вже знаходиться на розгляді у парламенті.

Довідка: за даними Урядового порталу, мінімальна заробітна плата в Україні становить 420 гривень.