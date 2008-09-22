Олександр Мороз зустрінеться з пресою, коли вийде з Прокуратури

Завтра, 23 вересня, о 9:00 лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ прибуде до Генпрокуратури (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, Головне слідче управління ГПУ) для надання свідчень по справі про зникнення і вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомляє прес-служба СПУ, після надання свідчень заплановано підхід О.МОРОЗА до преси.

Додаткова інформація телефоном: (097) 274-72-61.