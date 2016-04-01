Адвокат Шапакіна просить охорону для себе та своїх колег у справі "діамантових" прокурорів

За його словами, виступити з такою заявою його змусив той факт, що 30 березня його автомобіль був обстріляний на одній із автостоянок в Києві.

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Як зазначив адвокат, за висновками фахівців, по автомобілю було випущено щонайменше 4 кулі, але оскільки в ньому не було нікого, то й ніхто не постраждав.

Козаченко нагадав, що першу спробу замаху на нього було вчинено 15 січня цього року, коли невідомі кинули на повір'я його заміського будинку дві гранати Ф-1.

При цьому адвокат звернув увагу на те, що у першому випадкупредставники правоохоронних органів прибули через 4 години після виклику, у другому випадку через 5 годин.

Козаченко запевнив, що слідчі дії щодо розслідування у випадку із гранатами не ведуться. За наявною у нього інформацією, досудове слідство заблоковано начебто за вказівкою керівництва Національної поліції та колишнього заступника генерального прокурора Давіда Сакварелідзе.

Через бездіяльність правоохоронних органів, адвокат найняв приватних детективів, які встановили, що замах на нього вчинили члени однієї із організованих злочинних угруповань Києва. Інформацію про це для перевірки він передав правоохоронним органам.

"Враховуючи викладене, звертаюсь до міжнародних організацій, президента України, керівництва правоохоронних органів забезпечити належну безпеку адвокатам, які беруть участь у справі, членам їхніх родин, їхнього майна", - зазначив Козаченко.

Він підкреслив, що для завершення гучної справи "діамантових" прокурорів необхідні безпекові умови для адвокатів, а також їхніх підзахисних, оскільки не виключено, що і проти них можуть бути вчинені різні провокації.

Довідка УНІАН. Колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено $400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" в суд.

Сторону обвинувачення у судовому розгляді справи проти "діамантових прокурорів" було доручено очолити заступнику генпрокурора Сакварелідзе.

24 березня Сакварелідзе заявив, що в ГПУ продовжуються звільнення слідчих, які розслідували справу "діамантових" прокурорів. За його словами, в Генпрокуратурі "зараз робиться все, щоб паралізувати цю справу".

Він також назвав Шокіна адвокатом Корнійця і Шапакіна.

29 березня Сакварелідзе був звільнений з посади заступника генерального прокурора та з органів прокуратури.

Також цього дня Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Під час прес-конференції Сакварелідзе висловив впевненість, що після його звільнення з посади заступника генерального прокурора справу так званих "діамантових" прокурорів Шапакіна та Корнійця буде закрито, а фігуранти повернуться на свої посади.