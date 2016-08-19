Сенат штату Каліфорнія ухвалив резолюцію з нагоди 25-річчя незалежності України

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в США.

"Сенат штату Каліфорнія у присутності Посла України в США Валерія Чалого ухвалив резолюцію з нагоди відзначення 24 серпня 2016 року Дня незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Сенат Каліфорнії підтримує проведення заходів з відзначення у цьому штаті Дня незалежності України.

Документ відзначає значний внесок американців українського походження у розвиток Каліфорнії.

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"Підтримана резолюція відзначає значний внесок американських громадян українського походження у збагачення політичного, економічного та культурного надбання Каліфорнії", - зазначили у диппредставництві.

"У цьому документі також йдеться про спокінвічну боротьбу українського народу за свободу і незалежність та досягнення демократичних ідеалів, що залишається актуальним і на нинішньому етапі розбудови України", - зазначили у Посольстві.

Також, на Facebook-сторінці Посольства України в США повідомляється, що своїм рішенням Асамблея штату Каліфорнія встановила 26 листопада 2016 року Днем пам'яті жертв Голодомору.

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"Ухвалення законодавчим органом Каліфорнії такої резолюції є важливим знаком солідарності з українським народом у його прагненні відновити історичну правду та зберегти пам'ять про мільйони безвинних жертв радянського тоталітарного режиму, що особливо важливо у час, коли наша держава продовжує боротися проти агресії з боку Росії", - підсумували в українському Посольстві.