Сенат штату Каліфорнія ухвалив резолюцію з нагоди 25-річчя незалежності України
Сенат штату Каліфорнія (США) ухвалив резолюцію з нагоди святкування 25-річчя незалежності України.
Про це повідомляється на сторінці Посольства України в США.
"Сенат штату Каліфорнія у присутності Посла України в США Валерія Чалого ухвалив резолюцію з нагоди відзначення 24 серпня 2016 року Дня незалежності України", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, Сенат Каліфорнії підтримує проведення заходів з відзначення у цьому штаті Дня незалежності України.
Документ відзначає значний внесок американців українського походження у розвиток Каліфорнії.
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"Підтримана резолюція відзначає значний внесок американських громадян українського походження у збагачення політичного, економічного та культурного надбання Каліфорнії", - зазначили у диппредставництві.
"У цьому документі також йдеться про спокінвічну боротьбу українського народу за свободу і незалежність та досягнення демократичних ідеалів, що залишається актуальним і на нинішньому етапі розбудови України", - зазначили у Посольстві.
Також, на Facebook-сторінці Посольства України в США повідомляється, що своїм рішенням Асамблея штату Каліфорнія встановила 26 листопада 2016 року Днем пам'яті жертв Голодомору.
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"Ухвалення законодавчим органом Каліфорнії такої резолюції є важливим знаком солідарності з українським народом у його прагненні відновити історичну правду та зберегти пам'ять про мільйони безвинних жертв радянського тоталітарного режиму, що особливо важливо у час, коли наша держава продовжує боротися проти агресії з боку Росії", - підсумували в українському Посольстві.