Павленко прогнозує, що українці цього року всиновлять дві тисячі дітей

Прийнятий сьогодні Верховною Радою України закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування» ще більше змінить у кращий бік ставлення українців до усиновлення.

Про це сказав в інтерв`ю агентству УНІАН міністр сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він підкреслив, що закон спрямований на підтримку національного усиновлення. Міністр висловив переконання, що даний закон буде підписаний Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, який саме і вніс його на розгляд парламенту.

Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що даним законом передбачена одноразова допомога при усиновленні на рівні допомоги при народженні першої дитини, встановлена оплачувана відпустка одному з батьків після завершення процедури усиновлення, а також передбачена щомісячна допомога.

«Цей закон буде додатковим стимулом для українських сімей всиновлювати українських дітей, які залишились без рідних батьків», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, передбачені в законі виплати дадуть змогу більше уваги приділити дитині, зокрема, поліпшенню її здоров’я, бо йдеться про здебільшого хворих дітей, а також про додаткові кошти на навчання.

Міністр зазначив, що вже сьогодні змінилося ставлення українців до усиновлення. Він додав, що за дев’ять місяців цього року українці всиновили на 25% дітей більше, ніж минулого року. «Ми прогнозуємо, що більше двох тисяч дітей цього року буде усиновлено саме українськими сім’ями», - додав він.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, чотири роки тому близько 70 дітей щодня ставали дітьми-сиротами або позбавленими батьківського піклування і лише 30 дітей були влаштовані у сім’ї. Він зауважив, що сьогодні «завдяки єдності та спільності дій влади і проголошеному Президентом України курсу на сімейні цінності» щодня трохи більше 50 дітей стають дітьми-сиротами або позбавленими батьківського піклування і в той же час 46 дітей знаходять нову сім’ю».

Він зазначив, що, зокрема, сім дітей всиновлюється українськими родинами, сім дітей йдуть у прийомну сім’ю і дитячий будинок сімейного типу, 27 дітей переходять під опіку і піклування як правило у сім’ї родичів і лише п’ятеро дітей усиновлюються іноземними громадянами. Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що чотири роки тому з 30 дітей, які усиновлювалися, десять усиновлювалися іноземцями.

«Держава стала відповідальним батьком стосовно своїх державних дітей, якими є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.