Хто пройде детектор брехні
Новий мер планує зустріч із заступниками Олександра Омельченка
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який за результатами виборів набрав найбільшу кількість голосів виборців на виборах Київського міського голови, збирається призначати своїми заступниками лише тих, хто буде узгоджений з його командою і пройде детектор брехні.
Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.
За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, найближчим часом він планує зустрітися з усіма заступниками Київської міської голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА і поговорити з ними.
«Після цього я ухвалю попереднє рішення. Після цього я узгоджу це зі своєю командою і з тими, хто буде зі мною в Київраді. Після цього, якщо команда підтримає – у мене немає нічого особистого до них (заступників – УНІАН) – запропоную їм пройти перевірку на детекторі брехні», - сказав він.
Він пообіцяв, що перевірка на детекторі відбуватиметься у присутності журналістів. «Пройшов – іди працюй на благо киян. Вже накрався давно, грошей купа і далі красти не треба», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.