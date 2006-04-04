Хто пройде детектор брехні

Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який за результатами виборів набрав найбільшу кількість голосів виборців на виборах Київського міського голови, збирається призначати своїми заступниками лише тих, хто буде узгоджений з його командою і пройде детектор брехні.

Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, найближчим часом він планує зустрітися з усіма заступниками Київської міської голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА і поговорити з ними.

«Після цього я ухвалю попереднє рішення. Після цього я узгоджу це зі своєю командою і з тими, хто буде зі мною в Київраді. Після цього, якщо команда підтримає – у мене немає нічого особистого до них (заступників – УНІАН) – запропоную їм пройти перевірку на детекторі брехні», - сказав він.

Він пообіцяв, що перевірка на детекторі відбуватиметься у присутності журналістів. «Пройшов – іди працюй на благо киян. Вже накрався давно, грошей купа і далі красти не треба», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.