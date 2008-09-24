Луценко заявив, що не вважає себе «квотою Президента»

11:45, 24 вересня 2008
Політика
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Міністр вважає працедавцем виборця

Віктор Ющенко, Юрій Луценко
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на брифінгу журналістам, що не вважає себе «квотою Президента».

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Я не вважаю себе квотою Президента. Я вважаю, що Президент у той момент (при призначенні керівника МВС – УНІАН), проконсультувавшись з партіями, які створювали коаліцію, вніс правильну кандидатуру на посаду міністра внутрішніх справ».

Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що його кандидатура була проголосована в парламенті і він найнятий на роботу парламентом.

«Я не бачу підстав наслідувати погану авантюрну ідею пана БАЛОГИ розвалювати цей уряд. Попри всі формальності під час мого призначення, головним моїм працедавцем є виборець, а рішення про це ухвалював парламент. Я виконуватиму (свої функції міністра внутрішніх справ – УНІАН), доки формально існуватиме уряд», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він додав, що якщо главі Секретаріату Президента Віктору БАЛОЗІ «вдасться зруйнувати уряд», то він піде у відставку «разом з іншими колегами», але до цього моменту не збирається «залишати своє крісло».

 

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