Докази ГПУ щодо російських чиновників можна використати в міжнародних судах - Петренко

02:19, 23 серпня 2016
Політика
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Матеріали та докази ГПУ, які буде напрацьовано в межах кримінального провадження щодо російських високопоставлених російських чиновників, можуть бути також використані в міжнародних судах.

УНІАН

Про це в ефірі 112 Україна заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"Це хороший і позитивний крок (оголошення підозрюваних у розшук, - ред.), тому що інформація з (приводу, - ред.) порушень і міжнародних договорів, і українського законодавства, яку фіксуватимуть у цих кримінальних провадженнях, стане серйозною доказовою базою в міжнародних судах", - каже Петренко.

Він зазначає, що посади російського президента Володимира Путіна та прем’єр-міністра Дмитра Медведєва в цьому випадку не мають значення.

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"Я вітаю активну позицію ГПУ і можу сказати, що наше міністерство буде з ними працювати у цьому напрямку. Ми можемо оголошувати підозру Путіну і Медведєву, якщо вони порушили українське законодавство. Їхні посади не мають значення", - заявив міністр.

У той же час надзвичайний і повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко підкреслив позитив того, що Україна визнає і відкрито говорить про такі злочини.

"Однозначно ми нарощуємо юридичну базу, яку рано чи пізно ми використаємо не тільки в українських, а й міжнародних судах. Тому це важливо. Я думаю, що дуже важливо створювати в країні відчуття справедливості і невідворотності покарання, яке звичайно мають понести ті люди, які персонально відповідають за тисячі втрачених життів", - зазначив посол в ефірі телеканалу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральна прокуратура України повідомила про підозру 18 представникам російської влади та керівництва збройних сил РФ.

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