"Українські спецсистеми" скаржаться на спотворення у ЗМІ інформації щодо реєстру е-декларування

У заяві на сайті Держспецзв’язку наголошується, що інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на голову НАЗК Наталію Корчак розповсюдило інформацію про нібито причетність державного підприємства «Українські спеціальні системи» (ДП «УСС») до фейкового підпису Руслана Рябошапки.

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"Це вже не перший раз, коли це видання спотворює та перекручує інформацію, пов’язану із впровадженням системи е-декларування. Нас безумовно здивувало повідомлення Н.Корчак про створення комісії з представників виключно однієї із зацікавлених сторін і без залучення фахівців Держспецзв’язку та/або інших компетентних державних органів. Так само, як і про участь представників ПРООН, які, за нашою інформацією, участь у комісії не брали", - йдеться у повідомленні.

В УСС підкреслюють, що їм невідомо про прийняття НАЗК рішення про створення означеної «комісії».

"Але навіть у повідомленні Наталії Корчак йдеться тільки про наявність у фейковому підписі гіперпосилання на ДП «УСС», яке, власно, може підробити будь-який досвідчений програміст", - скаржаться у підприємстві.

"Вимагаємо від «Української правди» спростувати спотворену інформацію стосовно ДП «УСС». Ще раз заявляємо: ДП «УСС» не причетне до фейкового підпису громадянина Р.Рябошапки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, комісія у складі представників Національного агентства з питань запобігання корупції, Програми розвитку ООН, ТОВ "Міранда" та громадськості завершила роботу по перевірці факту фальсифікації декларації про доходи члена НАЗК Руслана Рябошапки, повідомила на своїй сторінці у Facebook голова НАПК Наталія Корчак.

"Несанкціонованого втручання в роботу системи електронного декларування 19.08.2016 не було. Подача декларації Рябошапки до системи була здійснена за допомогою дійсного електронного цифрового підпису, що не належить члену Національного агентства з питань запобігання корупції Рябошапці Руслану Георгійовичу", - написала Корчак.

Вона також зазначила, що файл підпису цієї декларації містить гіперпосилання на акредитований центр сертифікації ключів Державного підприємства "Українські спеціальні системи".

Як уточнила керівник НАЗК, до складу комісії входили фахівці всіх зацікавлених сторін: НАЗК, ПРООН, розробника ТОВ "Міранда" та представники громадськості - консультанти народного депутата України Павла Костенка.