НУ-НС збентежив Томенка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО називає парадоксом відмову фракції “Наша Україна – Народна самооборона” голосувати за ті законопроекти, які були внесені її ж представниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Як приклад він назвав два законопроекти, внесені представниками НУ-НС. Зокрема, за словами М.ТОМЕНКА, ухвалення закону про вдосконалення законодавства щодо протидії насильству в сім’ї, підтримали лише 10 з 72 представників фракції НУ-НС.

Крім того, зазначив заступник голови ВР, тільки 18 народних депутатів цієї фракції проголосували за ухвалення закону, яким вносяться зміни до Кримінального Кодексу України в частині щодо відповідальності за розбещення неповнолітніх. М.ТОМЕНКО зауважив, що обидва законопроекти були внесені на розгляд парламенту Катериною ЛЕВЧЕНКО, що була депутатом попереднього скликання від фракції “Наша Україна”.

“Я не знаю, чим можна пояснити неголосування за такі серйозні і принципові документи. Можливо, це пояснюється відсутністю організації роботи фракції “Наша Україна – Народна самооборона”. А можливо, ця політична сила вже готується до виборчої кампанії”, - сказав заступник голови ВР.