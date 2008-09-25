Депутати блоку Черновецького пересядуть на громадський транспорт?

Співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького Алла ШЛАПАК впевнена, що аукціон з продажу службових автомобілів столичної мерії буде максимально прозорим.

Про це вона заявила, коментуючи рішення Київського міського голови про продаж з аукціону службових автомобілів співробітників Київської міської держадміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Черновецького Київраді.

За її словами, «принципова позиція нашого Блоку протягом всієї історії його існування полягає в тому, що влада має служити киянам, а не керувати ними. Ми виступаємо за ліквідацію пільг чиновникам, в тому числі місцевого рівня".

Як зазначила А.ШЛАПАК, у багатьох країнах (до речі, значно заможніших, ніж Україна) чиновники самостійно вирішують питання, як їм доїхати на роботу та з роботи. "Хтось обирає власне авто, хтось велосипед, а багато хто користується громадським транспортом, який в нашій столиці зараз став суттєво зручнішим», - сказала вона.

«Звичайно, підготовка аукціону з продажу службових автомобілів столичної мерії потребує певного часу, але я впевнена, що цей захід не дасть ніяких підстав для розмов про якісь гіпотетичні зловживання» - підкреслила А.ШЛАПАК.