Кармазін: НУ-НС кілька годин не може розшукати Кириленка

Народний депутат Юрій КАРМАЗІН (фракція «Наша Україна – Народна самооборона») сподівається, що до понеділка, 29 вересня, учасники переговорів щодо створення коаліції НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина досягнуть компромісу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після завершення консультацій між БЮТ та НУ-НС щодо створення коаліції.

Ю.КАРМАЗІН нагадав, що 6 із 9 політичних партій, які входять до блоку НУ-НС, виступають за якнайшвидше підписання угоди про створення коаліції. Він зазначив, що під час сьогоднішніх консультацій лідер партії “Пора” Владислав КАСЬКІВ, по суті, підтримав цю позицію.

Ю.КАРМАЗІН також вважає, що «БЮТ пішов назустріч» фракції «Наша Україна – Народна самооборона», і сьогодні до порядку денного роботи парламенту не було включено жодного законопроекту, стосовно якого треба долати вето Президента України. «Це вже серйозний крок вперед до довіри», - сказав він.

Ю.КАРМАЗІН наголосив, що 6 партій блоку виступають за скликання сьогодні засідання політради блоку.

На запитання журналістів, чи досягнуто домовленості із керівництвом блоку з даного питання, Ю.КАРМАЗІН відповів: «Шукають лідера фракції (В’ячеслава КИРИЛЕНКА – УНІАН). Ми не можемо знайти його кілька годин».

Ю.КАРМАЗІН зазначив, що до керівництва фракції є питання, оскільки свого часу партія «Народний Союз Наша Україна» передала БЮТ і Блоку Литвина свої пропозиції щодо створення коаліції, які не були узгоджені із представниками інших партій, що входять до блоку. За його словами, сьогодні на консультації прийшло багато представників фракції НУ-НС, «бо вже є недовіра до лідерів».

Він зауважив, що у випадку, коли керівництво блоку відмовиться скликати засідання політради блоку, то можливе її проведення «без участі тих людей, хто хоче зупинити процес» створення коаліції.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від НУ-НС Микола КАТЕРИНЧУК сьогодні заявив, що 6 із 9 партій, які входять до блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, виступають за підписання в суботу, 27 вересня, коаліційної угоди між НУ-НС, Блоком Юлії Тимошенко і Блоком Литвина.

Він зазначив, що йдеться про партії: “Вперед, Україно!”, Християнсько-демократичний союз, Партія захисників Вітчизни, УРП “Собор”, Європейська партія України, Народний Рух України.

Довідка УНІАН. До блоку НУ-НС входять: громадянська партія "Пора", Європейська партія України, Народний Рух України, партія “Народний Союз Наша Україна”, Партія захисників Вітчизни, Християнсько-демократичний союз, партія "Вперед, Україно!", Українська народна партія і Українська республіканська партія “Собор”.