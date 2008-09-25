Націоналісти вимагають прибрати з влади колишніх активістів ЛКСМУ
Розпочалася підготовка до виборів
Блок національних сил Буковини, який об’єднує обласні організації Народного руху України, Української народної партії, УРП «Собор», Конгресу українських націоналістів, ВО «Свобода» та УНА-УНСО, вимагає здійснити люстрацію Чернівецької обласної та міської влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це керівники Блоку національних сил Буковини (БНСБ) повідомили на прес-конференції.
«Сьогодні, і в ОДА, і в міській раді немає націонал-демократів. Там керують колишні комсомольці. Губернатор Володимир КУЛІШ керував Ленінським райкомом комсомолу, мер Микола ФЕДОРУК – міськкомом комсомолу, серед їхніх підлеглих – також всі колишні комсомольські лідери. Треба їх всіх вивести з влади, провести на Буковині показову люстрацію, яка може стати прикладом для всієї України», – заявив член ради БНСБ, шеф-редактор чернівецької газети «Час» Петро КОБЕВКО.
Керівники Блоку національних сил Буковини також вважають, що першочерговим завданням місцевих націоналістів є «згуртування та приведення до влади на місцях та у центрі людей, які сповідують національно-демократичну ідею». Вони переконані, що це треба починати робити вже зараз, у випадку призначення позачергових парламентських виборів.
За словами представників Блоку, вони розпочали підготовку своїх активістів до роботи на позачергових виборах, зокрема майбутніх членів виборчих комісій і спостерігачів.
У жовтні цього року Блок національних сил Буковини готується скликати Велике Буковинське віче, де має оголосити свою подальшу програму дій.