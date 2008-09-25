Націоналісти вимагають прибрати з влади колишніх активістів ЛКСМУ

Блок національних сил Буковини, який об’єднує обласні організації Народного руху України, Української народної партії, УРП «Собор», Конгресу українських націоналістів, ВО «Свобода» та УНА-УНСО, вимагає здійснити люстрацію Чернівецької обласної та міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівники Блоку національних сил Буковини (БНСБ) повідомили на прес-конференції.

«Сьогодні, і в ОДА, і в міській раді немає націонал-демократів. Там керують колишні комсомольці. Губернатор Володимир КУЛІШ керував Ленінським райкомом комсомолу, мер Микола ФЕДОРУК – міськкомом комсомолу, серед їхніх підлеглих – також всі колишні комсомольські лідери. Треба їх всіх вивести з влади, провести на Буковині показову люстрацію, яка може стати прикладом для всієї України», – заявив член ради БНСБ, шеф-редактор чернівецької газети «Час» Петро КОБЕВКО.

Керівники Блоку національних сил Буковини також вважають, що першочерговим завданням місцевих націоналістів є «згуртування та приведення до влади на місцях та у центрі людей, які сповідують національно-демократичну ідею». Вони переконані, що це треба починати робити вже зараз, у випадку призначення позачергових парламентських виборів.

За словами представників Блоку, вони розпочали підготовку своїх активістів до роботи на позачергових виборах, зокрема майбутніх членів виборчих комісій і спостерігачів.

У жовтні цього року Блок національних сил Буковини готується скликати Велике Буковинське віче, де має оголосити свою подальшу програму дій.