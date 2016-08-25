Дати саміту Україна-Євросоюз немає, необхідно забезпечити його конкретний результат - джерела в ЄС

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в Раді ЄС. "Станом на сьогодні жодної дати для саміту немає", - констатували в Раді.

Водночас, у дипломатичних колах говорять про необхідність забезпечення цього саміту конкретними результатами, якими, серед іншого, є затвердження рішення про надання Україні безвізового режиму, а також позиція Євросоюзу щодо санкцій проти Росії.

Саме через необхідність забезпечити конкретний результат саміт Україна-ЄС переносився з травня на вересень. Така ситуація склалася через невизначеність наслідків референдуму в Нідерландах стосовно Угоди про асоціацію Україна-ЄС і референдуму у Великій Британії. "Так, саміт дійсно переноситься, але це не пов'язано з реформами. Справа в тому, що через референдуми неможливо забезпечити конкретні результати саміту. Тому було ухвалено рішення подію перенести", - сказав європейський дипломат.

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Як відомо, за даними ряду ЗМІ, саміт Україна-ЄС може відбутися у жовтні-листопаді. Його проведення залежатиме від домовленостей щодо безвізового режиму.

При цьому, як повідомляв УНІАН, 23 серпня представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявив, що посадовці європейських інституцій офіційно не говорять про конкретні терміни запровадження безвізового режиму з Україною.

Точицький прокоментував інформацію брюссельських журналістів про те, що в ЄС очікують, що Україна та Грузія з 1 січня 2017 року отримають безвізовий режим. "Я про це не чув від посадовців Євросоюзу. Як посадовець може про щось говорити, якщо у нього немає доповіді", - сказав Точицький. Посол пояснив, що для того, щоб будь-який посадовець або дипломат ЄС озвучував терміни запровадження безвізового режиму, вони мають отримати для цього відповідні інструкції. За словами Точицького, необхідно дочекатися процедурного оформлення рішення про можливе запровадження безвізового режиму для українців від Європарламенту і Європейської Ради.

22 серпня Точицький заявляв, що очікує в жовтні прийняття Євросоюзом позитивного рішення про безвізовий режим для України з визначенням часових рамок для його впровадження. Тоді посол нагадав, що Єврокомісія надала позитивний висновок про те, що Україні потрібно надавати безвізовий режим, і передала цей висновок до Європарламенту та Європейської Ради. "Тепер ці дві інституції паралельно працюють для того, щоб зробити спільний висновок. Ми передбачаємо, що перше читання висновку Європейського парламенту відбудеться 6 вересня. Ми передбачаємо, що Європейський парламент прийме рішення до кінця вересня - початку жовтня. І, відповідно, Європейська Рада, країни-члени ЄС також будуть схильні до того, що в жовтні буде прийнято також позитивне рішення", - сказав Точицький.