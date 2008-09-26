Кириленко - Шуфричу: цирк закінчився!

Лідер НУНС В’ячеслав Кириленко заявляє, що не має бажання піарити регіонала Нестора Шуфрича.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів на прес-конференції в п’ятницю.

"Цирк закінчився. У мене щодня дуже багато серйозних справ, і я не маю ні часу, ні бажання брати участь у рекламній акції депутата (Шуфрича)", - сказав Кириленко.

При цьому він висловив жаль, що блок Юлії Тимошенко "використовує навіть такі циркові методи для боротьби в "Нашій Україні" з тими, хто стоїть на українських позиціях".

Раніше в четвер Шуфрич запропонував Кириленку паріпро те, що коаліція між БЮТ, Партією регіонів та КПУ створена не буде.

Українська правда