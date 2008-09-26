Кириленко - Шуфричу: цирк закінчився!
12:35, 26 вересня 2008Політика
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Лідер НУ-НС не хоче брати участь у рекламній акції
Лідер НУНС В’ячеслав Кириленко заявляє, що не має бажання піарити регіонала Нестора Шуфрича.
Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів на прес-конференції в п’ятницю.
"Цирк закінчився. У мене щодня дуже багато серйозних справ, і я не маю ні часу, ні бажання брати участь у рекламній акції депутата (Шуфрича)", - сказав Кириленко.
При цьому він висловив жаль, що блок Юлії Тимошенко "використовує навіть такі циркові методи для боротьби в "Нашій Україні" з тими, хто стоїть на українських позиціях".
Раніше в четвер Шуфрич запропонував Кириленку паріпро те, що коаліція між БЮТ, Партією регіонів та КПУ створена не буде.
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