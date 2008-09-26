Ахметов відрізав Медведчуку телефон і Інтернет

Газета «Дело» повідомляє, що вчора СДПУ(о) відключили від телефонного зв`язку та Інтернету. Це породило хвилю чуток про те, що партія припиняє своє існування, об`єднується з Партією регіонів, а офіс у центрі Києва продає.

Проте, члени СДПУ(о) категорично спростували газеті «Дело» ці чутки.

Проблеми зі зв`язком, які виникли в офісі, деякі рядові партійці поспішили зв`язати з підступами опонентів. Але, як з`ясувало «Дело», у проблемах СДПУ(о) з відключенням телефонів і Інтернету винувата не політика, а фінансовий стан партії. Виявилося, зв`язок відключили за несплату. Зробила це компанія-провайдер, підконтрольна бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ. Загальна сума боргу становила 65,9 тис. грн.

«Останній раз часткова оплата за офіс надійшла в червні», - повідомили виданню в компанії.