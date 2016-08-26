"Безпека в Європі під серйозною загрозою": Штайнмайєр передбачив нову гонку озброєнь

У своїй статті для газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованій у п'ятницю, 26 серпня, соціал-демократичний політик констатує, що конфронтація між блоками, яка здавалася вже давно подоланою, стала знову актуальною, пише Deutsche Welle.

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За його словами, протиправною анексією Криму Росія поставила під сумнів базові принципи європейської структури безпеки. З'явилися нові форми конфронтації, зросла роль нових технологій. "Європі загрожує нова, небезпечна спіраль гонки озброєнь", - підкреслив він. У цій ситуації необхідно зловити Росію на слові і почати нові дебати про контроль над звичайними озброєннями в Європі, зазначив Штайнмайєр.

Глава МЗС ФРН вважає, що у відносинах з Росією потрібно проводити подвійну стратегію, поєднуючи залякування і ослаблення напруженості. При цьому Штайнмайєр наголосив, що пропозиція про співпрацю з Росією має бути конкретною, інакше "баланс буде втрачено".

За словами міністра, до миру в Європі в останні два десятиліття ставилися як до чогось само собою зрозумілого. "Зараз, однак, все знову поставлено на карту. Між Росією і Заходом утворилася глибока прірва, і я побоююся, що нам не вдасться швидко усунути її, навіть докладаючи найсерйозніші зусилля", - вважає Штайнмайєр.