Німеччина ґрунтовно підготувала обговорення ситуації в Україні на неформальній зустрічі ОБСЄ - Сайдік
23:18, 26 серпня 2016Політика
647 0
Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявляє, що головуюча в організації Німеччина ґрунтовно підготувала обговорення ситуації в Україні на неформальній зустрічі ОБСЄ у Потсдамі 1 вересня.
Сайдик: ситуація в Україні буде обговорюватися 1 вересня / фото: УНІАН
Про це він сказав на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання контактної групи в Мінську, який транслював телеканал "112 Україна".
Читайте такожBild: заяви Штайнмаєра з питання анексії Криму - "насмішка над позицією вільної Європи"
Сайдік зазначив, що ситуація в Україні і робота Тристоронньої контактної групи буде обговорюватися 1 вересня на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ у Потсдамі.
"Німецьке головування дуже ґрунтовно підготувало саме обговорення цього питання", - заявив Сайдік.
Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер збирає колег на неформальну зустріч для обговорення ситуації в Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter