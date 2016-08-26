Німеччина ґрунтовно підготувала обговорення ситуації в Україні на неформальній зустрічі ОБСЄ - Сайдік

Про це він сказав на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання контактної групи в Мінську, який транслював телеканал "112 Україна".

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Сайдік зазначив, що ситуація в Україні і робота Тристоронньої контактної групи буде обговорюватися 1 вересня на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ у Потсдамі.

"Німецьке головування дуже ґрунтовно підготувало саме обговорення цього питання", - заявив Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер збирає колег на неформальну зустріч для обговорення ситуації в Україні.