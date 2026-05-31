ЄС хоче заморозити 'цінову стелю' на російську нафту через несподівану проблему, – Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість тимчасового заморожування цінової межі на російську нафту через продовження війни на Близькому Сході. Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Минулого року ЄС прийняв динамічний механізм, що забезпечує автоматичне встановлення цінової межі кожні шість місяців на рівні, на 15 % нижчому за середню ринкову ціну на російську нафту марки Urals. Поточний ціновий поріг становить 44,10 долара за барель, і його перегляд заплановано на кінець літа.

Відповідно до цього обмеження європейським компаніям заборонено надавати такі послуги, як страхування та транспортування, щодо нафти, що продається за ціною вище встановленого порогу.

Водночас у результаті війни з Іраном та фактичного закриття Ормузької протоки ціни на нафту різко зросли. У результаті наступний автоматичний перегляд верхньої межі міг би призвести до її підвищення щонайменше до 65 доларів за барель.

Євросоюз зараз розглядає кілька варіантів – збереження верхньої межі на поточному рівні (44,1 долара), призупинення динамічного та автоматичного підвищення цін до кінця року у зв’язку з винятковими обставинами на Близькому Сході або обмеження будь-якого зростання до 60 доларів.

Цей крок стане частиною 21-го пакету санкцій. ЄС планує завершити роботу над пакетом нових заходів і офіційно запропонувати його на початку червня.

Що ще передбачають нові санкції

Інші заходи включають санкції проти банків, нафтотрейдерів, нафтопереробних заводів та операторів криптовалют у третіх країнах, які Москва використовує для обходу обмежень блоку. Крім того, санкції будуть введені щодо близько 20 додаткових танкерів російського "тіньового флоту".

За словами джерел, головні цілі нового пакету заходів – подальше посилення контролю над доходами Росії від енергоносіїв та фінансовим сектором, а також позбавлення військової промисловості країни життєво важливих поставок.

Інші пропозиції включають торговельні обмеження на деякі критично важливі мінерали, метали та руди, що використовуються в російській аерокосмічній галузі, а також на розробку безпілотників, які використовуються для бомбардування міст України, і на такі технології, як радіоелектронне придушення.

Блок також розглядає можливість введення експортного контролю щодо близько двох десятків компаній, включаючи компанії з Китаю, Індії, Туреччини та Центральної Азії, які, як стверджується, продовжують постачати Росії товари, що використовуються у виробництві зброї або необхідні для її виготовлення.

Доходи РФ від нафти

Як повідомляв УНІАН, з початком війни на Близькому Сході нафтові доходи РФ істотно зросли. У квітні російські нафтові компанії сплатили до бюджету "країни-заправної станції" 707,1 мільярда рублів.

Зростанню доходів РФ від експорту нафти сприяло тимчасове дозвіл США на продаж російської нафти. 18 травня американський Мінфін вкотре продовжив дію дозволу ще на 30 днів.

