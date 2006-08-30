Литвин назвав причини тривалого мовчання

Екс-голова Верховної Ради України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН заявляє, що відкинув наполягання його однопартійців заявити про підтримку нової коаліції у складі Партії регіонів, СПУ та КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні в Житомирі на прес-конференції.

Зокрема, на запитання журналістів: “чому мовчить Володимир ЛИТВИН”, він відповів, що у його політичному мовчанні є своя логіка. В.ЛИТВИН також повідомив, що він перебував у відпустці, під час якої активно відпочивав від політики, грав у волейбол, плавав та спілкувався з друзями і під час цієї відпустки не хотів телефоном давати інтерв’ю. В.ЛИТВИН також назвав ще одну причину свого мовчання. За його словами, потрібен певний час, щоб побачити, як розвиватимуться в Україні події і чи є логіка у прийнятих останнім часом політичних рішеннях.

За словами В.ЛИТВИНА, деяка частина його товаришів по Народній партії дуже активно наполягала на тому, щоб очолювана ним політична сила зробила заяву про підтримку нової коаліції. Як сказав В.ЛИТВИН, цього зроблено не було і він не дав на це згоди, оскільки розуміє, що «вони хочуть вирішити питання свого власного працевлаштування».

Також В.ЛИТВИН повідомив, що хоче, щоб для його однопартійців “минув період ейфорії і вони побачили, що треба перемагати на виборах, а не діяти за принципом, коли головне – участь, а не результат».

Підсумовуючи сказане, В.ЛИТВИН заявив, що якби його партія перемогла на виборах, тоді б вона ділила владу. «А сьогодні проситися і піддакувати комусь я не збираюся», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також повідомив, що найближчим часом, коли розпочнеться політичний сезон, В.ЛИТВИН проведе прес-конференцію у Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЛИТВИН відкрив у Житомирі центр ранньої медико-соціальної реабілітації для дітей з малозабезпечених сімей області, а також зустрівся з обласним активом Народної партії.