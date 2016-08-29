Інформаційна кампанія проти Авакова показує, що він як кістка в горлянці для противників реформ - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в коментарі виданню "ГОРДОН" народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

"Завжди, коли людина прагне щось робити і змінювати країну на краще, у неї багато ворогів. Як очевидних, так і таємних. Сьогоднішня інформаційна кампанія, яка розгорнулася проти Авакова, показує, що він як кістка в горлянці для тих людей, які не хочуть розвитку України та проведення реформ. Ми простежуємо, як сайти-одноденки публікують замовні матеріали, підігріваючи увагу до персони Авакова", - зазначив Геращенко.

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Він підкреслив, що інформаційне поле України не є захищеним.

"Наш інформаційний простір не захищено. Державні діячі не можуть захистити свої права, стикаючись з наклепом. Тому в цьому випадку залишається сподіватися на розсудливість громадян України, які відчувають зміни в роботі МВС. Це стосується запуску нових паспортних програм, спрощення процедур міграційної служби, підвищення якості роботи прикордонників та патрульної поліції. При цьому є люди, які заявляють, що Аваков мало зробив. Тільки от проблема - а з чим порівняти? Велике бачиться здалеку. Багато реформи, розпочаті зараз, закінчаться через кілька років", - заявив нардеп.

За його словами, після вбивства затриманий поліцейськими в Кривому Озері Миколаївської області кампанія з дискредитації поліції посилилася.

"Багато хто з числа тих, хто критикує Авакова знаходяться в Росії. Після трагедії в Кривому Озері можна було бачити, як особи, близькі до колишнього міністра МВС Олександра Захарченка, почали "топтатися" по поліції. Інформаційний простір України ангажовано Росією і російськими олігархічними угрупованнями, які мають свої інтереси. До речі, хто зареєстрував постанову про відставку Авакова? Це народний депутат Сергій Каплін - людина, що входить в оточення Захарченко", - заявив Геращенко.

Він вважає, що Блок Петра Порошенка не підтримає постанову про відставку міністра.

"Шансів на те, що Верховна Рада проголосує за цю постанову, немає. У "Народного фронту" немає ніяких підстав його підтримувати. Голосування БПП за відставку Авакова буде означати розпад коаліції. Але це, швидше, мрії тих, хто сподівається занурити країну в хаос і повернути до влади проросійські сили. Тому такий сценарій розвитку подій я виключаю", - резюмував Геращенко.

26 серпня Каплін зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про звільнення Авакова з посади голови МВС.