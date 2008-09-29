Партія регіонів вже стелить соломку під коаліцію з БЮТ

Партія регіонів почала проводити опитування жителів Києва на предмет можливого створення коаліції ПР і БЮТ. Про це повідомляє «Остров». У місті розгорнені намети Партії регіонів. Респондентам роздають анкети, в яких пропонують відповісти на запитання чи бажають вони створення коаліції БЮТ і Партії регіонів, чи хочуть вони дострокових виборів у Верховну Раду і чи підтримують вони ідею проведення дострокових виборів Президента України і парламенту одночасно.

Крім того, учасникам опитування пропонується залишити в анкеті Партії регіонів свої особисті побажання. Активісти ПР розповіли, що опитування стартувало сьогодні. За їх словами, поки що воно проводиться тільки в столиці.