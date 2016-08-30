ГПУ завершила розслідування проти екс-міністра юстиції Лавриновича

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Як зазначили у відомстві, Лавринович та його підлеглі підозрюються у вчиненні розтрати бюджетних коштів на загальну суму 8,5 млн грн (на той час 1,1 млн дол. США) через безпідставну та незаконну закупівлю Мін'юстом послуг юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLР and Affiliates (США) під виглядом необхідності отримання правової допомоги при підготовці до розгляду справи «Тимошенко проти України» у Європейському суді з прав людини.

Слідчі вважають, що фактично розтрата бюджетних коштів відбувалася з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства під час судового розгляду справи екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

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Проти посадовців відкрито провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

"Наразі підозрюваним та їхнім захисникам стороною обвинувачення оголошено про закінчення досудового розслідування та, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, яке на теперішній час триває", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі Генпрокуратури вручили Лавриновичу підозру у провадженні щодо службового підроблення та розтрати майна в особливо великих розмірах.