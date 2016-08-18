ГПУ вручила підозру екс-міністру юстиції Лавриновичу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

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"Сьогодні, поки ми зараз з вами спілкуємось, наші слідчі вручають підозру пану Лавриновичу. Він підозрюється по 366-й та 191-й”, - сказав Луценко.

Водночас, як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ, cьогодні заступником генпрокурора повідомлено про підозру в остаточному формулюванні колишньому міністру юстиції Лавриновичу.

У Генпрокуратурі нагадали, що департаментом спеціальних розслідувань ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами розкрадання державного майна колишніми високопосадовцями.

Зокрема, колишній міністр юстиції підозрюється в тому, що у 2013 році, за попередньою змовою групою осіб, вчинив розтрату бюджетних коштів в сумі понад 1 млн доларів США на користь іноземної юридичної фірми, з якою безпідставно, в порушення діючого законодавства, було укладено договір на закупівлю Мін'юстом послуг з дослідження дотримання принципів верховенства права та практики Європейського суду з прав людини у справі стосовно екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Внаслідок цих протиправних дій державі завдано збитки.

Дії Лавриновича кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Найближчим часом обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні буде спрямовано до суду.