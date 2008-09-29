Білозір: гінці від Тимошенко пропонували нунсівцям по $5-7 мільйонів

Народний депутат України, член президії партії “Єдиний Центр” Оксана БІЛОЗІР стверджує, що представники БЮТ пропонували окремим членам фракції “Наша Україна – Народна самооборона” по 7 мільйонів доларів за зраду «в обмін на підпис за коаліцію із БЮТ».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Єдиного Центру».

«Витівка зі збором підписів, нібито на підтримку коаліції БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина та постійним нагнітанням істерики, мовляв, «от-от буде 37», має на меті, перш за все, психологічний тиск на депутатів від блоку НУ-НС. Але акція «примушування до коаліції» не обмежується лише повідомленнями у ЗМІ, ведеться активна робота у кулуарах», - заявляє О.БІЛОЗІР.

«Заради збереження крісла прем‘єра ТИМОШЕНКО готова на все. Вона розуміє, що перевибори означають для неї відставку, бо виборці не пробачать їй союз із Партією регіонів, зокрема, голосування за статус російської мови як офіційної. Сьогодні рейтинг БЮТ уже впав на 10-20% у західних і центральних областях», - наголосила вона.

Депутат додала, що упродовж минулих вихідних гінці від Ю.ТИМОШЕНКО «обходили» окремих членів фракції НУ-НС із заманливими пропозиціями в обмін на підпис за коаліцію із БЮТ.

«Пропонували практично все: від портфелів високопосадовців – до вражаючих сум готівкою. Називали цифри у 5-7 мільйонів доларів. Не виключено, що це було власною ініціативою найближчого оточення лідерки БЮТ. Хоча, такий порядок цифр – мільйони доларів – вимагає погодження першої особи та відповідних джерел фінансування. Очевидним є російський слід», впевнена О.БІЛОЗІР.

«Через збір підписів Ю.ТИМОШЕНКО також хоче провести інвентаризацію своїх соратників у таборі НУ-НС. До цієї нечисленної групи входять ті, хто на перше місце ставить власні інтереси і понад усе хоче потрапити на наступних виборах до списку кандидатів. Вони розуміють, що перспективи у складі команди-2007, яку вони зрадили, у них немає. Тому список БЮТ для них – останній і єдиний шанс», - наголосила О.БІЛОЗІР.