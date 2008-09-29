Україна очікує посилення уваги американських інвесторів - Ющенко

Україна очікує посилення уваги американських інвесторів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на цьому глава держави Віктор ЮЩЕНКО наголосив під час зустрічі із представниками Українсько-американської ділової ради, що відбулась у рамках його робочого візиту до США.

Президент висловив очікування притоку американських інвестицій в українську економіку. Глава держави вважає, що американському бізнесу можуть бути цікаві проекти насамперед у сфері високих технологій. За його словами, мова може йти, зокрема, про створення в Україні «Кремнієвої долини» – зважаючи на значний потенціал українських фахівців у сфері комп`ютерного програмування.

В.ЮЩЕНКО також назвав яскравим прикладом українсько-американського співробітництва в науковій сфері програму «Морський старт», у рамках якої здійснюються запуски космічних супутників із плавучої платформи у Тихому океані з використанням українських ракет.

Він, окрім того, запропонував вкладати інвестиції в сільське господарство, зважаючи на унікальний потенціал України в аграрному секторі. В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що зі створенням в Україні повноцінного ринку сільськогосподарських земель у цій галузі розпочнеться інвестиційний бум.

Президент вважає перспективною галуззю співпраці енергетику. Він нагадав, що Україна разом із Польщею, Азербайджаном, Грузією і Литвою започаткували «Енергетичну ініціативу», метою якої є створення спільного енерготранзитного простору між Балтійським, Чорним і Каспійським морями. Насамперед, йдеться про прискорення реалізації проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору, який базуватиметься на принципах прозорості, забезпечить єдині для всіх правила доступу до енергетичних ресурсів, рівні права країн-видобувачів, транзитерів і споживачів тощо.

В.ЮЩЕНКО також запропонував американському бізнесу звернути увагу на проекти, пов`язані з підготовкою до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За попередніми оцінками, загальний обсяг проектів, які потрібно реалізувати до Євро-2012, складе близько 25 млрд. доларів. «Із задоволенням запрошую американські компанії взяти участь в інвестиційних проектах Євро-2012», – сказав Президент.

Він запевнив представників американських ділових кіл, що українська влада проводить послідовну політику забезпечення стабільної та ефективної роботи іноземних інвесторів на нашому ринку. Глава держави, зокрема, повідомив, що ближчим часом відбудеться чергове, дев`яте пленарне засідання Консультативної Ради з питань іноземних інвестицій при Президентові України, в якій найбільшу представленість у Раді мають представники американського бізнесу. Темою засідання стануть проблеми, що постають перед іноземними інвесторами в Україні.

Президент дав загалом позитивну оцінку економічному розвитку України, відзначивши, зокрема, зростання ВВП (на 7,1% у першому півріччі 2008 року), ріст обсягів промислового виробництва та машинобудування. Водночас суттєвим негативним фактором він назвав неконтрольоване зростання цін та інфляції у першому півріччі цього року, яке відбулося через «безмежний популізм».

Глава держави приділив окрему увагу наслідкам російсько-грузинського конфлікту та перспективам євроатлантичної інтеграції України. «Якщо Європа хоче жити у більш стабільній системі координат, вона повинна робити політику, яка поширювала б зону безпеки, миру і стабільності на Схід. Є один спосіб підняти рівень безпекової політики на європейському континенті – через поширення політики нового членства на такі країни як Україна і Грузія», – наголосив Президент.