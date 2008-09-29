Ющенко: усе, що відбувається в країні, свідчить про демократичні процеси

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що коаліція у складі Блоку Юлії Тимошенко й Партії регіонів та Комуністичної партії України не має перспектив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Вашингтоні для американських ЗМІ.

“Я є великим оптимістом і не просив би характеризувати процеси, які відбуваються на Україні, як трагічні”, - сказав В.ЮЩЕНКО. За словами Президента, все, що відбувається в країні, свідчить про демократичні процеси. Він підтвердив про наявність демократичного ресурсу для винайдення демократичного, законного, конституційного виходу з політичної кризи.

Говорячи про витоки кризи, В.ЮЩЕНКО висловив нерозуміння, чому партія прем’єра сьогодні разом з комуністами. При цьому він зауважив, що в нашій державі немає “українських комуністів”. Він назва “шоком” те, що політичні союзники перестали узгоджувати порядок денний зі своїми колегами по коаліції, а роблять це з фракціями Партії регіонів та комуністами.

В.ЮЩЕНКО вважає, що витоки політичної кризи знаходяться поза межами України.

Він також розкритикував позицію уряду щодо подій в Грузії. “Мені незрозуміло, чому засідання уряду починається з питання, що вони не знають, хто був агресором в грузино-російському конфлікті”, - сказав глава держави.

Говорячи про закони, які ухвалили фракції БЮТ і ПР, в тому числі й зміни до закону про Кабінет міністрів та тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, Президент зауважив, що ці процеси в українському парламенті є демонтажем демократичних цінностей.

Він назвав безперспективною коаліцію у складі БЮТ, комуністів і Партії регіонів.

“Цей роман на стороні дуже важко оформити публічно”, - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що таку коаліцію не сприйме суспільство. В.ЮЩЕНКО вважає, що їм легко розподілити посади, і в цьому питанні вони просуваються, але не зможуть домовитись щодо стратегічних питань.

Він звернув увагу, що в тих регіонах, де глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО мала велику підтримку, після вищезазначених подій “не побажали бачити прем’єр-міністра у своїй стороні, на своїх віче, на своїх заходах”.

“Оце, власне кажучи, такий простий сюжет, який, на мій погляд, не носить трагедію, це є хороший тест “хто є хто”, і наскільки він відданий ідеалам свободи, демократії, відстоюванню національних інтересів”, - наголосив він.

“Не дивно, що сьогодні всі лідери партій, які представлені в парламенті, відвідали Москву за останні 10-15 днів”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що сьогодні точаться розмови про можливість повторення в Україні “грузинського варіанту” розвитку подій. За його словами, “якоюсь мірою це так, а якоюсь – ні”. “Україна - це не Грузія, Україна має інші обставини, які не дозволять такий сценарій”, - сказав Президент, водночас зауваживши, що є чутливі питання, в тому числі й щодо вектору розвитку країни, на які намагаються вплинути сьогодні.