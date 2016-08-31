Порошенко їде до Маріуполя

Глава держави вирушить у Донецьку область з робочою поїздкою.

Президент України Петро Порошенко 31 серпня здійснить робочу поїздку до Маріуполя. Про це повідомили у прес-службі міськради. "31 серпня відбудеться робоча поїздка президента України у Маріуполь", – зазначається у повідомленні. Читайте такожНа Харківщині Порошенко урочисто передає військовим партію техніки та зброї (наживо)Раніше президент України Петро Порошенко потрапив під обстріл бойовиків, коли інспектував опорні пункти сил АТО на Донецькому напрямку.

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