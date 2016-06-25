Порошенко потрапив під обстріл бойовиків на Донецькому напрямку в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу Києві.

«У Зайцевому, Майорську, Авдіївці, Опитному та Водяному відбулися ворожі мінометні обстріли, а у Пісках противник відкривав вогонь зі ствольної артилерії. Загалом по наших позиціях було випущено понад 130 мін та 26 снарядів», - зазначив він.

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«Вчора на цих позиціях перебував і президент України, незважаючи на вогонь ворога він проінспектував кілька наших опорних пунктів та знайшов можливість поспілкуватися з українськими захисниками. А на легендарному блокпості «республіка міст», який розташований всього за 800 метрів від Донецького летовища глав держави вручив нашим воїнам високі держані нагороди та підписав указ про демобілізацію військових, призваних під час п’ятої хвилі мобілізації», - додав Лисенко.