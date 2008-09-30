Начальнику Генштабу більше подобається думка РНБО, ніж прем'єра

Фінансування Збройних Сил України у розмірі 2,5% від ВВП дозволить наступного року повноцінно організовувати бойову підготовку військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Генерального штабу ЗС України, генерал армії Сергій КИРИЧЕНКО на навчаннях «Морський вузол-2008», що відбуваються на полігоні «Чауда» у Криму.

Зокрема, начальник Генштабу ЗСУ попередньо підбив підсумки проведення бойових стрільб зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил. С.КИРИЧЕНКО висловив своє задоволення діями підлеглих та відзначив, що цього року, незважаючи на обмежене фінансування, бойова підготовка у Збройних Силах проводилася активно, що значно підвищило потенціал української армії забезпечувати обороноздатність держави.

Генерал армії С.КИРИЧЕНКО також позитивно оцінив нещодавнє рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо необхідності передбачити у державному бюджеті-2009 витрати на оборону у розмірі 2,5% від ВВП.

«Фінансування Збройних Сил в таких обсягах дозволить наступного року повноцінно організовувати і проводити бойові підготовку. Ми зможемо активніше використовувати усі елементи ЗСУ під час навчань», - підсумував начальник Генерального штабу.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня більшість членів Ради національної безпеки і оборони України проголосували за необхідність збільшення бюджету Збройних Сил України до 32,4 млрд. грн.

Як повідомив за підсумками засідання РНБО міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, цього року бюджет ЗСУ склав 9,9 млрд. грн., що є найнижчим показником за всі роки незалежності нашої країни і становить 1,03% ВВП, та поінформував, що в проекті державного бюджету 2009 року урядом запропонована сума 17,5 млрд. грн., що становить 1,38% ВВП, з яких 4,2 млрд. грн. – кошти спецфонду. Однак, за його словами, за розрахунками Міністерства оборони, для потреб армії потрібно 32,4 млрд. грн., що становить 2,5% від ВВП. Така сума, на думку Ю.ЄХАНУРОВА, дозволить на належному рівні забезпечити підготовку військ, придбати нове озброєння тощо.

Сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд зробив все можливе для збільшення в проекті державного бюджету України на 2009 рік фінансування Збройних Сил України.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в проекті держбюджету у 3,5 рази збільшене фінансування держзамовлення на озброєння армії. Вона також відзначила істотне збільшення коштів для контрактників.