Міністр оборони Литви пояснив відмову від купівлі українських БТРів

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

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За його словами, українські БТР-4 не відповідають конкретним завданням, на які опиралася при виборі техніки.

"Є наші вимоги, які повинні виконуватися, як щодо захисної мощі техніки, так і бойової. Є стандарти, які прийняті в країнах НАТО, щоб оперувати, брати участь в діях спільно. Цим вимогам відповідала німецька техніка", - заявив він.

При цьому Олекас уточнив, що мова йде саме про умови, які були висунуті для одного конкретного замовлення.

"Я говорю про ті вимоги, які були при угоді з Німеччиною. Тут ми висували більш високі вимоги для деяких технічних даних", - пояснив він.

Раніше Міноборони Литви вирішило купити 88 бронемашин Boxer германо-голландського консорціуму Artec. Партія техніки обійдеться в 385,6 млн євро. Тобто 4,3 млн євро за бронемашину. Її почнуть поставляти в 2017 році. При цьому вартість українських БТР-4 становить від $ 1-1,5 млн за машину, пише strana.ua.