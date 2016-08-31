Французьким депутатам "світить" 8 років української в'язниці за "кримський вояж"

Про це повідомив нардеп Георгій Логвинський, передає Еспресо.

"Таку ціну, я сподіваюся, заплатять французький депутат Тьєррі Маріані і його колеги за візит до Криму", - уточнив нардеп.

Він додав, що за його заявою прокуратурою Автономної Республіки Крим порушено кримінальну провадження за ст. 332-1 за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим.

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"Французи не приховують, що мета їхніх візитів - легітимізація анексії та зняття санкції з Росії. Більш того, Маріані на прес-конференції в Москві заявив, що Крим буде визнаний російським, а санкції зняті ще до кінця 2017 року. І сказився від питання журналістів: "Скільки ж йому заплатила Росія за такий візит", - уточнив Логвинський.

Він зазначив, що "тільки депутати не врахували, що наша реакція буде жорсткою".

"Ми не збираємося закривати очі на ці систематичні порушення - адже візит вже не перший, французькі депутати-рецидивісти вже є підозрюваними в кримінальних справах за їх минулий візит, який був засуджений як міжнародним співтовариством, так і МЗС Франції, і за який я особисто вручав їм підозру в Страсбурзі під час сесії ПАРЄ", - заявив Логвинський.

Раніше українські парламентарі звернулися до інституцій Франції щодо незаконного візиту на територію окупованого Криму 29-31 липня 2016 року французьких проросійських депутатів.