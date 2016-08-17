Консул КНДР у Великобританії втік разом з родиною в "третю країну" - ЗМІ

Як передає Reuters, про втечу дипломата повідомила 16 серпня південнокорейська газета "Чунан ільбо". За даними BBC, втікачем є ветеран північнокорейської дипслужби Тхе Йон Хо, який працював консулом-заступником посла в Лондоні.

Південнокорейське ЗМІ повідомило, що дипломат реалізував "скрупульозний план" втечі і буде просити притулку в третій країні.

При цьому з повідомлення не зрозуміло, чи може йти мова про саму Великобританію, оскільки під третьою країною в Південній Кореї розуміється будь-яка країна, крім Південної та Північної Кореї.

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Представник північнокорейського посольства в Лондоні не зміг підтвердити Reuters цю інформацію, зазначивши, що вона "досить несподівана". За його словами, офіційна відповідь щодо цієї ситуації буде дана, "якщо це буде доречно".

Подальші спроби агентства отримати коментарі виявилися безуспішними. Сам Тхе по телефону також недоступний.

Як повідомляє Reuters, прес-секретар МЗС Великобританії відмовилася коментувати ситуацію.

МЗС Південної Кореї в свою чергу заявило, що не може підтверджувати або обговорювати випадки таких специфічних втеч північнокорейців.

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Зазначається, що Тхе добре відомий британським журналістам, будучи, в тому числі, головним контактом для кореспондентів з Великобританії, що направляються у Пхеньян.

Дипломат жив в посольстві або біля нього в районі Ганнерсбері на заході Лондона і часто з'являвся і виступав на заходах ультра-лівого спрямування.

Зазначається, що, за даними Міністерства Південної Кореї у справах об'єднання, в 2016 році до кінця липня вже 814 жителів КНДР втекли на Південь, що на 15% більше аналогічного показника за минулий рік. Втім, раніше кількість перебіжчиків з КНДР після приходу до влади в кінці 2011 року Кім Чен Ина знижувалася, хоча з країни продовжують бігти політично значущі для Пхеньяну громадяни. Так, за останні 2 роки вже кілька північнокорейських дипломатів, зокрема один з Таїланду, втікли у Південну Корею.