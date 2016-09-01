Голландський правозахисник розповів про новий стиль політичного лідерства — "вірусний" путінізм

Про це в інтерв'ю журналу Новое время сказав голландський радянолог, правозахисник і генеральний секретар міжнародної організації Глобальна ініціатива у психіатрії Роберт ван Ворен.

"Символ цієї тенденції — колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі та його болісно довге перебування у владі. Нахабний і відкрито аморальний політик гнув демократичні правила, як йому забажається, використовуючи багатство і зв'язки в бізнесі, щоб залишатися на вершині... Але поки світ дивувався йому, політики інших країн бачили в ньому приклад того, хто робить все, що хочеться. Серед них був і Володимир Путін, який з роками почав все сильніше компенсувати свій невисокий зріст навмисною мачистською поведінкою в стилі Берлусконі", - пояснив ван Ворен.

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За його словами, багатьом західним спостерігачам важко було повірити, що Путін ознаменував народження нового типу політичного лідера, який обійшов Берлусконі по всіх фронтах: "лідера, чиє політичне сходження було засноване не тільки на повному презирстві до принципів демократичного правління, але і абсолютно злочинній поведінці, що завершила процес злиття політичного та кримінального життя в Росії в єдину гангстерску державу".

Як зазначив правозахисник, деякі захоплювалися тим, як Путін нібито поклав кінець повсюдній корупції в пострадянській Росії.

"Тоді мало хто розумів, що кагебешна мафія зупинила корупцію серед своїх супротивників лише для того, щоб поступово перетворити країну на власне феодальне володіння. Цей позитивний образ Путіна, що вперто тримався, змінився тільки після початку російсько-української війни, яку багато хто навіть зараз продовжує сприймати як внутрішній конфлікт", - пояснив ван Ворен.

Правозахисник підкреслив, що путіністська політика стала дуже популярною і за межами Росії.

"...у Москви раптово з'явилося багато друзів серед екстремістських партій Західної Європи — в основному праворадикальних і евроскептичних. Популізм в Європі став мейнстрімом, і майже у всіх країнах тепер є праворадикальні рухи, налаштовані проти ЄС та ісламу. Перемоги на референдумах у Нідерландах і Великобританії здобуті за рахунок брехні і страху громадян перед стрімко мінливим світом. У багатьох країнах націоналізм тепер міцно стоїть на ногах, а на європейський континент повернулася тінь фашизму", - вважає ван Ворен.

Але, на думку правозахисника, путіністська політика пішла далі.

"Час прийняти той факт, що путінізм став вірусним явищем і перетворюється на глобальний феномен. Думка лякає, але досить реалістична. Швидше за все, наступним поколінням будуть розповідати, що 2016 рік назавжди змінив політичну картину світу", - резюмував ван Ворен.

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