Голова МЗС Чехії: Росія підтримує євроскептиків і націоналістів, щоб ослабити Європу

Про це заявив глава МЗС Чехії Любомир Заоралек в інтерв'ю Financial Times, передає Лента.ру.

За його словами, проведена політика щодо євроскептиків і націоналістів є частиною стратегії Путіна щодо ослаблення Європи.

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«У нас немає сумнівів, що Росія шукає шляхи фінансування (правих і націоналістів - ред.)... Росія використовує наші слабкі сторони. Ми повинні знайти спосіб відповісти», — заявив міністр.

Заоралек висловив стурбованість у зв'язку з тим, що праві популісти можуть «знищити європейські основи». «Довгострокова стратегія Росії — "розділяй і володарюй", — додав він.

При цьому голова чеського МЗС зазначив, що вихід Великобританії з ЄС зіграє на руку Кремлю. «Якщо інститути ЄС ослабнуть, то Путін зможе скористатися цим», — сказав Заоралек.