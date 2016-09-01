Стан Умерова важкий, МЗС України вимагає від Росії його негайного звільнення
Стан заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова важкий.
Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца на своїй сторінці у Twitter.
"Вимагаємо від окупаційноі влади негайно припинити репресії, каральні методи та #FreeUmerov", - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, російська ФСБ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталя Поклонська повідомила, що стосовно Умерова як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу» порушено кримінальну справу.
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11 серпня так званий «суд» у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова в психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання стан здоров'я Умерова погіршився, його було госпіталізовано каретою швидкої медичної допомоги.
18 серпня співробітники ФСБ РФ вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.
Президент України Петро Порошенко назвав примусове утримання Умерова в психіатричній клініці поверненням до сталінських часів.
ФСБ РФ має намір утримувати Умерова в психіатричній лікарні до 7 вересня.
США та Великобританія закликали Росію звільнити Умерова.