Стан Умерова важкий, МЗС України вимагає від Росії його негайного звільнення

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца на своїй сторінці у Twitter.

"Вимагаємо від окупаційноі влади негайно припинити репресії, каральні методи та #FreeUmerov", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, російська ФСБ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталя Поклонська повідомила, що стосовно Умерова як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу» порушено кримінальну справу.

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11 серпня так званий «суд» у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова в психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання стан здоров'я Умерова погіршився, його було госпіталізовано каретою швидкої медичної допомоги.

18 серпня співробітники ФСБ РФ вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.

Президент України Петро Порошенко назвав примусове утримання Умерова в психіатричній клініці поверненням до сталінських часів.

ФСБ РФ має намір утримувати Умерова в психіатричній лікарні до 7 вересня.

США та Великобританія закликали Росію звільнити Умерова.