Мороз поселить депутатів в резервації

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ доручив підлеглим готувати проект створення депутатського містечка.

Так він прокоментував журналістам запитання щодо ймовірного зменшення пільг депутатів, повідомляє “Українська правда”.

"Я доручив підготувати проекти змін до закону, яким передбачено виділення житла депутатам на постійній основі, а також готується проект завдання для створення депутатського містечка, в якому депутати житимуть на основі використання службового житла", - пояснив О.МОРОЗ.

За словами О.МОРОЗА, на даний момент витрати на утримання депутатів є вдвічі більшими, ніж витрати на побудову такого містечка.

Голова Верховної Ради також висловив переконання, що "краще, щоб це було ізольоване містечко, аби депутати могли між собою спілкуватися".

Водночас він наполягає на тому, щоб народні обранці використовували зазначене житло виключно на час своєї каденції.

"Тобто, приїхав у Київ, поселився сім`єю, відбув свою каденцію і поїхав додому, а житло залишив для наступної каденції", - пояснив він.

За словами О.МОРОЗА, скоріш за все, проект буде запроваджено для депутатів ВР наступного скликання, оскільки "ця справа дуже складна".

Говорячи про плани другої сесії парламенту, яка розпочне свою роботу 5 вересня, О.МОРОЗ сказав, що одним із перших законів, які розгляне Верховна Рада на початку нової сесії, буде закон про опозицію.

Голова парламенту висловив переконання, що закон про опозицію повинен писатися "не для якоїсь політичної сили, а для держави і для політикуму взагалі".

"Це буде нове явище, коли влада й опозиція не ворогують між собою, а принципово відстоюють свої переконання" , - сказав О.МОРОЗ.

На запитання про розширення коаліції, О.МОРОЗ відповів: "Приєднання до коаліції якоїсь нової сили означає інший формат коаліції, і тут неважлива процедура – важлива сутність, скільки депутатів у коаліції і як вони готові залагоджувати спірні питання".

При цьому спікер відзначив, що залишається прихильником розширення коаліції, оскільки це є запорукою стабільності в парламенті.

На запитання, чи не вийдуть з коаліції комуністи в разі входження туди "Нашої України", О.МОРОЗ відповів: "А навіщо казати "якщо"? Усе буде гаразд. Ніхто нікуди не буде виходити".