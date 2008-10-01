До приїзду Тимошенко посла України «готували» у російському МЗС

1 жовтня відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Росії Карасіна з послом України Костянтином Грищенком.

Відбувся обмін думками з актуальних питань російсько-українських відносин і міжнародного життя, повідомляє офіційний сайт МЗС Росії.

Нагадаємо, що на завтра запланований робочий візит Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до Російської Федерації.

У ході візиту, повідомляє Урядовий портал, планується проведення зустрічі глав урядів України та Російської Федерації, а також переговори урядових делегацій щодо підготовки до укладення довгострокової угоди з постачання природного газу.