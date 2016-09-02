Помилки керівників АТО, зрадники і злодії: Луценко назвав ключові фактори, які призвели до людських жертв на Донбасі

Про це він заявив під час виступу на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, інформуючи про розслідування кримінального провадження у зв’язку з російською агресією проти України.

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Луценко зазначив, що кримінальне провадження налічує понад 800 томів, з яких 350 мають гриф “таємно” або “цілком таємно”. У ході досудового слідства вже допитано понад 1400 потерпілих, 2000 свідків, проведено 1800 судово-медичних, військових, фоноскопічних та інших експертиз, здобуто понад 100 тис. одиниць речових доказів, в тому числі зброї та бойової техніки, яку Російська Федерація постачає терористам.

Луценко зазначив, що Генпрокуратура з метою проведення необхідних експертиз звернулась до Київського інституту судових експертиз Міністерства юстиції для проведення комісійної військової експертизи, в якій взяв участь 31 провідний фахівець. За результатами роботи досліджено понад 3600 документів і визначено ключові фактори, які призвели до загибелі людей на території Криму, міста Севастополь та в окремих районах Луганської та Донецької областей.

Як зазначив Луценко, першим фактором є державна зрада колишнього президента Віктора Януковича, його найближчого оточення, командування Збройних сил, Військово-морських сил, СБУ, МВС.

Другим фактором є розкрадання військового майна. Як зазначив Луценко, станом на 1991 рік від Радянського союзу Україні залишилось понад 6 тис. танків, понад 5 тис. броньованих машин, понад 12 тис. артилерійських систем, понад 1000 літаків, 400 вертольотів. В результаті станом на 2014 рік багато техніки було розпродано або знищено. Так, за останні 10 років в результаті різного роду оборудок було продано військового майна на 1 млрд 837 млн грн. Зокрема, було втрачено 832 танки, 232 вертольоти, 2002 літака, 714 бронемашин, 4930 автомобілів, 20550 ракетно-артилерійських озброєнь, понад 1,8 млн одиниць стрілецької зброї.

Як зазначив Луценко, Генпрокуратура за цим фактом розслідує окреме провадження.

“Зокрема, ми виявили сенсаційні матеріали, що колишнє керівництво Збройних сил виносило документи щодо військового озброєння з метою розвалу Збройних сил України”, - сказав Луценко.

Продовжуючи тему, він зазначив, що третім фактором людських втрат стало дезертирство та невиконання наказів командирів.

Четвертий фактор - помилки керівництва АТО і Генерального штабу при плануванні операцій в зоні проведення антитерористичної операції.

П'ятим фактором, за словами Луценка, який знаходиться в прямому причино-наслідковому зв'язку Іловайської трагедії є пряма російська агресія.