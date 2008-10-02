У Верховній Раді знову є більшість

Верховна Рада підтримала пропозицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА і скасувала зміни до закону про Конституційний Суд.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідну пропозицію Президента проголосували 226 народних депутатів із 448, зареєстрованих у сесійній залі.

У повному складі голосували фракції БЮТ (156 голосів депутатів) та “Наша Україна – Народна самооборона” (70 голосів).

Як повідомляв УНІАН, зміни до закону про Конституційний Суд парламент прийняв 2 вересня.

Ці зміни, зокрема, забороняють Президенту повторно зупиняти акти уряду, щодо яких вже є рішення КС.

Також змінами доповнюється стаття 90 Закону “Про Конституційний Суд України” щодо форми й змісту звернення Верховної Ради України про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту на підставі частини шостої статті 111 Конституції України.